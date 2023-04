Venerdì 14 Aprile 2023, 05:25

Affonda i denti nella guancia di una sconosciuta lasciandole lividi ed escoriazioni sulla faccia, a processo per lesioni. E’ iniziato ieri mattina, davanti al giudice di Pace del Tribunale di Viterbo, il procedimento a carico di una ventenne della Tuscia che la notte del 14 novembre 2021 ferì un’altra ragazza.

Il violento morso, preceduto da un paio di schiaffi a sorpresa, è avvenuto nella discoteca I Due Cigni sulla provinciale Cimina. La vittima, che ieri mattina si è costituita parte civile con l’avvocato Giuseppe Picchiarelli, stava trascorrendo la serata in pista con degli amici quando all’improvviso è stata travolta dall’imputata. La ragazza l’avrebbe aggredita senza un motivo, picchiandola al volto prima con due manate ben assestate e poi con un violento morso. Il “calco” dei denti dell’imputata, lasciato sulla guancia della vittima, è stato immortalato e le foto saranno depositate nel corso del dibattimento al giudice di Pace.

Il livido che ha preso buona parte della guancia lasciando anche sangue e cicatrici è durato per giorni. E la ragazza chiede giustizia per il danno subito. Per capire cosa abbia spinto l’imputata a colpire la vittima però bisognerà attendere la prossima udienza, quando saranno chiamate al banco i primi testimoni.