Venerdì 17 Marzo 2023, 01:15

Il Monterosi dura quasi un tempo prima di cedere di schianto alla capolista Catanzaro. Il 3-0 finale rispecchia in pieno la differenza di valori in campo: tra le due formazioni ci sono 51 punti di differenza con i calabresi che domenica prossima, vincendo contro la Gelbison, potrebbero festeggiare aritmeticamente la promozione in serie B.

Per il Monterosi invece, una sconfitta annunciata con la sfida da non sbagliare in programma dopodomani al Rocchi quando arriverà l’ultima in classifica ma viva più che mai Fidelis Andria. Al Ceravolo di Catanzaro c’è stata partita fino al 43’ del primo tempo, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Vandeputte ha pescato la testa di Martinelli che ha fatto sponda per l’accorrente Scognamillo il quale di testa ha realizzato il vantaggio dei giallorossi.

Fino a quel momento si era visto un Monterosi ordinato e ben messo in campo: il vice Di Deo, Menichini squalificato era in tribuna, ha presentato un 3-5-2 con Costantino preservato in vista della delicata gara di domenica e con il trio di centrocampo composto da Santoro, Parlati e Tolomello. Con Di Paolantonio squalificato in mezzo al campo è stato tenuto a riposo anche Lipani, mentre Borri e Carlini verranno recuperati per domenica.

Sul versante opposto stesso modulo per Vivarini con la capolista che ha piazzato Pontisso in cabina di regia e l’attaccante Brignola ad operare sulla corsia destra. Per il resto solita mole di gioco offerta da Vandeputte che terminerà il match con oltre cinquanta passaggi effettuati, due assist e un gol. Il Catanzaro in casa va in gol da 19 partite consecutive e non perde dallo scorso 3 aprile quando a vincere fu proprio il Monterosi. Quest’anno i giallorossi in casa, hanno sempre vinto.

Però che fino al gol di Scognamillo il Monterosi è stato totalmente dentro la partita: poche le occasioni create dai viterbesi che nella prima mezz’ora però, hanno concesso pochissimo ai padroni di casa. L’occasione migliore capita a Tonin che al momento del tiro viene chiuso da Martinelli. Il gol al tramonto del primo tempo però, cambia tutto con la ripresa che si apre con il raddoppio di Martinelli che manco a dirlo sfrutta il solito traversone su calcio d’angolo geometrico di Vandeputte.

Il 2-0 chiude i giochi: gli oltre diecimila del Ceravolo iniziano a cantare e sulle ali dell’entusiasmo il migliore in campo Vandeputte firma il 3-0. I minuti finali sono una passerella: il Catanzaro controlla pensando alla possibile festa di domenica, il Monterosi non si spreme essendo già con la testa allo spareggio di domenica contro l’Andria.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati 6; Scognamillo 7, Martinelli 7, Brighenti 6,5; Brignola 6 (dal 38’s.t. Cianci s.v.), Sounas 6,5 (dal 28’s.t. Katseris 6), Pontisso 6 (dal 28’ s.t. Welbeck 6), Verna 6, Vandeputte 8; Biasci 6 (dal 19’s.t. Curcio 6), Iemmello 6. All. Vivarini 7

MONTEROSI (3-5-2): Forte 6; Tartaglia 5,5, Mbende 5,5, Bittante 6; Burgio 5,5 (dal 29’s.t. Di Renzo 6), Tolomello 6 (dal 33’s.t. Di Francesco 5,5), Parlati 6, Santoro 5,5, Verde 6 (dal 19’s.t. Piroli 6); Della Pietra 6, Tonin 5,5 (dal 19’s.t. Vitali 6). All. Menichini 6

Arbitro: Virgilio di Trapani 6,5.

Reti: 43’ Scognamillo; 6’s.t., Martinelli, 17’s.t. Vandeputte.

Note: ammoniti, Pontisso, Mbende, Burgio, Della Pietra. Spett. 10.000 circa.