Montalto, giovane di 21 anni arrestato: aveva mezzo chilo di droga

Trovato con circa mezzo chilo di droga nell’auto. In manette un 21enne italiano, fermato la notte scorsa dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Tuscania sulla statale Aurelia a Montalto di Castro. I militari hanno perquisito il giovane trovandolo inizialmente in possesso di 4,1 grammi di hashish e 1,3 di marijuana.Ma una perquisizione più approfondita ha permesso di scoprire altri 470 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata e il giovane arrestato e trasferito, in regime di detenzione, al suo domicilio.A Tuscania, invece, sempre i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, hanno arrestato un marocchino di 34 anni in quanto è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina nascosta nelle calze. Anche in questo caso la droga è stata sequestrata e lo straniero dichiarato in arresto e tradotto presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Tuscania.