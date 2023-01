Montalto fa il pienone di studenti, in 400 nella realtà virtuale per conoscere l'Università Campus Bio-Medico di Roma

Erano quattrocento gli studenti delle scuole superiori di Montalto, Tarquinia e Civitavecchia che questa mattina hanno partecipato al tour “Destinazione Ucbm” dell’Università Campus Bio-Medico di Roma presso il teatro Lea Padovani di Montalto di Castro.

Una mattinata che ha permesso agli studenti di conoscere i corsi universitari attraverso anche l’utilizzo di un visore VR Cardboard per la realtà virtuale. I ragazzi, con il visore, hanno avuto l’opportunità di seguire una lezione direttamente dall'interno dell'aula universitaria, partecipare a un meeting con i docenti e fare esperimenti in laboratorio. Un tema di importanza fondamentale in cui nell’Università Campus Bio-Medico di Roma trova il supporto di una struttura moderna, realizzata all’interno di una riserva naturale protetta, dotata di laboratori e affiancata da un policlinico universitario dove da sempre la didattica e la ricerca camminano di pari passo.

Un’occasione per gli studenti per studiare e svolgere tirocini accanto a medici professionisti e ingegneri clinici e per sperimentare attraverso le occasioni della “Campus Life” i tanti volti della vita universitaria, dallo sport, al volontariato. Tra gli interventi dei docenti e degli studenti, che hanno già iniziato un percorso universitario, Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, si è rivolto ai ragazzi sottolineando che «l’obiettivo della giornata è aiutarvi a riflettere su quale potrebbe essere la vostra strada e capire cosa volete fare da grandi. Il nostro approccio formativo richiede di analizzare la realtà con spirito critico. Al Campus Bio-Medico vogliamo che gli studenti sappiano ragionare usando la loro testa. Per questo, oltre al trasferimento delle classiche nozioni, lavoriamo nei laboratori, con i tirocini e in tante altre occasioni esperienziali».

Al tour è intervenuta anche la sindaca di Montalto Emanuela Socciarelli, la quale rivolgendosi ai giovani ha espresso la felicità per l’opportunità rivolta agli studenti. «Siamo contenti di avere riempito il nostro teatro di giovani», ha detto. «Come amministrazione stiamo puntando molto sulla cultura e vogliamo che anche i ragazzi conoscano le possibilità che un teatro può offrire loro e al territorio in cui vivono. Per questa bellissima iniziativa voglio ringraziare l’Università Campus Bio-Medico di Roma e in particolare Andrea Rossi che è anche un nostro concittadino cui siamo molto affezionati». Una mattinata di festa, dunque, che ha dato a tutti l’occasione per esplorare il mondo universitario.