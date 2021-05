Montalto: cade dal terrazzo durante i lavori di ristrutturazione, trasportato in elicottero al Gemelli

Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Montalto Marina. Un uomo di Tarquinia è caduto da un terrazzo durante i lavori di ristrutturazione di una casa, facendo un volo di quattro metri.

L'accaduto è avvenuto verso le 16 sul lungomare di Montalto, dove sono intervenuti gli operatori della Misericordia e l'automedica del 118. Viste le condizioni dell'uomo, i sanitari hanno allertato l'elisoccorso regionale che ha inviato l'elicottero Pegaso con l'equipe medica. Il paziente è stato trasortato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Montalto e l'ispettorato del lavoro per gli accertamenti del caso.

