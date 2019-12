Minacciava e vessava i genitori per acquistare la droga, arrestato un ventenne

Un 20enne di Ronciglione è stato arrestato dai carabinieri dopo una perquisizione domiciliare. L’intervento dei carabinieri del NORM era stato richiesto dai genitori del giovane, 60 anni lui e 55 lei, che continuamente venivano maltrattati, vessati sia verbalmente che fisicamente. Questo comportamento reiterato gli ha costretti a denunciare il figlio; da li l’ intervento immediato dei carabinieri , che hanno rintracciato il giovane a casa e a seguito della perquisizione lo hanno anche trovato in possesso della droga.



Il ragazzo di 20 anni è stato quindi arrestato, e tradotto presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Ronciglione, dove è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, minacce e detenzione di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA