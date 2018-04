Il memorial della solidarietà fa centro e finanzia l'Emporio solidale

Sono stati oltre 250 i presenti, al laghetto delle Ginestre a Viterbo, alla nona edizione del memorial “Divertimento e solidarietà”, la manifestazione promossa in ricordo di Giorgio Rossetti.



La sensibilizzazione e il passa parola di gran parte del mondo del volontariato viterbese ha premiato gli sforzi degli organizzatori, con tantissime persone che si sono cimentate nella pesca sportiva a suon di lenze, di risate e voglia di stare insieme. «Il divertimento, così come annunciava e prometteva il titolo della manifestazione, non è quindi davvero mancato, grazie anche alla splendida giornata di sole e di caldo che in questi giorni ha ricordato a tutti l’entrata della primavera, regalando ai partecipanti addirittura un piccolo anticipo di estate», hanno detto gli organizzatori.



Il memorial dedicato al ricordo di Giorgio Rossetti, cittadino benemerito, Cavaliere e grande ufficiale della Repubblica, ha ridato slancio alla promozione della solidarietà. Grande soddisfazione dei familiari e dell’associazione Viterbo con Amore, che hanno dato il primo impulso all’iniziativa, a cui poi hanno aderito altre associazioni: tra queste il Comitato di Santa Barbara per la preparazione dei pasti, i Goji Vip Viterbo che hanno animato la giornata, il Cantiere fotografico con i professionali “clic” dei suoi componenti.



«Un ringraziamento particolare gli organizzatori lo hanno riservato ai proprietari del Lago delle Ginestre che da nove anni accolgono i partecipanti con disponibilità, mettendo a disposizione di tutti la loro bella struttura e i loro servizi», è stato sottolineato. Tra gli sponsor Milioni Fishing store, Carrozzeria Giuliobello, Edilnolo ed Egopasture.

Al termine della gara sportiva le premiazioni quindi il pranzo. Il ricavato della giornata di solidarietà sarà destinato all’Emporio solidale di prossima apertura, di cui Viterbo con Amore è promotore e sostenitore.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:11



