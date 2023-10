Melissa Gemini torna sul ring. Domenica incrocia i guantoni con una polacca a Napoli

Inizia domenica l'operazione Parigi per Melissa Gemini. La boxer viterbese, categoria 65 kilogrammi, salirà sul ring del palasport di Napoli per disputare un incontro contro un'avversaria polacca.

Ormai in pianta stabile nella nazionale italiana elite, per l'atleta tesserata con la Fanum Viterbo si accende il semaforo verde per il percorso di avvicinamento alle olimpidi di Parigi.

I tecnici azzurri Emanuele Renzini e Riccardo D'Andrea credono nelle potenzialità di Melissa che è sempre convocata per gli stage federali, che si svolgono ad Assisi per migliore la sua tecnica e la parte atletica.

Dopo l'Impegno di Napili per Melissa Gemini sono in programma i campioanti europei under 22 a novembre in Lombardia e poi infine nella primavera 2024 il tour per il lasciapassare olimpico.

Melissa Gemini è una delle punte di diamante degli sport individuali nella Tuscia.

Pratica boxe dal 2017, ed è salita poiù volte sul podio in competizioni internazionali e nazionali.

Lo scorso anno ha messo insieme successi sul ring, che non hanno precedenti in provincia. Ha conquistato due medaglie di bronzo; una ai Giochi del Mediterraneo in Algeria nei 66 kg, una agli Europei che si sono disputati in Montenegro nei 70 kg a cui si è aggiunto a dicembre il titolo italiano a Ugento in Puglia. Non a caso Melissa è stata ribattezzata la regina del ring.