Mc Donald's di Orte: oggi l'apertura: corsia drive di ultima generazione e cibo espresso

Dalle 12 di oggi porte aperte al McDonald's di Orte. La struttura, 405 metri quadrati con corsia drive di ultima generazione 'fast forward' e 3 sportelli di ritiro, ha inaugurato ieri sera per gli ospiti su invito e questa mattina al pubblico. Impiega 40 dipendenti e offre due novità: una corsia drive più capiente e un sistema cucina 'Made for you', ovvero la preparazione al momento dell’ordine espresso.



Quello aperto oggi è il terzo fast food nella Tuscia. Il primo ha inaugurato nel 2013 a Viterbo (ora è in via San Paolo, originariamente a Porta Romana), il secondo (in via Garbini) nel 2015. In ognuna delle due strutture sono impiegati 50 dipendenti. Il Mc di Orte intercetterà il bacino di utenza in uscita dall'autostrada e quello degli abitanti a cavallo tra il Lazio e l'Umbria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA