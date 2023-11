Il pomodoro pachino Igp arriva nei ristoranti Mc Donald's. Fortunato: «Accordo diventi modello da seguire»

Il pomodoro prodotto dalle aziende certificate dal Consorzio di Tutela pomodoro pachino IGP è ora presente nei menù insalata di McDonald's. Ad annunciarlo è il presidente del Consorzio, Sebastiano Fortunato, che lo scorso marzo, alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida, promotore dell'intesa, ha siglato un accordo con McDonald's Italia per garantire l'acquisto di 250mila kg di prodotto all'anno da inserire nelle insalate della famosa catena di ristorazione informale.

Qualità e sicurezza alimentare

"Un ulteriore, importante traguardo nella promozione di un prodotto unico al mondo per qualità e sicurezza alimentare - ha dichiarato Fortunato - che si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che il nostro Consorzio sta portando avanti per tutelare il lavoro e la passione di tante aziende siciliane, primo fra tutti l'introduzione di misure protettive nei confronti del pomodoro di provenienza estera, prodotto con manodopera a bassissimo costo, che per noi si traduce nell'impossibilità di competere sul fronte dei prezzi.

"A questo proposito - ha aggiunto Fortunato - vorrei lanciare un appello ad altri grandi gruppi economici, affinché questo accordo non resti un caso isolato ma un modello da seguire a sostegno del nostro Made in Italy.

In questo senso, colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il principale fautore dell'accordo, il Ministro Francesco Lollobrigida, che tanta attenzione e impegno sta dimostrando verso tutto il settore dell'agroalimentare. Grazie anche agli altri promotori del protocollo, l'On. Luca Cannata, il Presidente di Origin Italia Cesare Baldrighi e il Direttore Generale di Qualivita Mauro Rosati".

Anche Dario Baroni, Amministratore Delegato McDonald’s Italia, ha espresso la sua soddisfazione per l'iniziativa: “Siamo molto orgogliosi di avere nelle nostre insalate il Pomodoro di pachino IGP, prodotto di eccellenza del nostro Paese. Attraverso questo accordo, che per noi rappresenta la ventesima collaborazione avviata con i Consorzi di Tutela grazie al supporto di Fondazione Qualivita, vogliamo confermare il nostro impegno ad investire sulla filiera del Made in Italy e a valorizzare la qualità dei suoi prodotti portandoli sui vassoi di 1,2 milioni di clienti che ogni giorno vengono nei nostri ristoranti. Il nostro ormai consolidato percorso di italianità si arricchisce ogni anno di più, nella convinzione che questa sia la strada giusta per andare incontro alle richieste dei nostri clienti e per dare un contributo significativo al Sistema Paese, attraverso l’investimento nelle filiere locali”.