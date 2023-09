Venerdì 1 Settembre 2023, 05:20

E con questo sono 55. Stasera il Trasporto della minimacchina di Santa Rosa, quella del centro storico. Luce di Rosa percorrerà circa 1.600 metri in 14 tappe, facendo 13 fermate.

La giornata dei piccoli Facchini inizierà nel primissimo pomeriggio. Il raduno è infatti previsto alle 15,30 in piazza Dante, da lì in poi tutti i bambini saranno nelle mani dei responsabili del Comitato. Perché di lì a breve, alle 16,30, c’è da sfilare da via Mazzini verso il santuario di Rosa, preceduti dai bambini che portano il ricordo dei “Miracoli di S. Rosa”, dai figuranti della rievocazione storica “La Contesa” e dalle “Sbandieratrici e Gruppo storico-musicale Città di Viterbo”. L’arrivo al santuario sarà alle 16,45: qui ci sarà l’incontro con il vescovo Piazza e l’omaggio al corpo della Santa, oltre alla consegna, da parte del Sodalizio, degli attestati del terzo anno di trasporto e ai bambini dei Miracoli di Santa Rosa da parte di un rappresentante delle suore.

Salto alle 18: preceduti dalle sbandieratrici, dai figuranti e dalla banda musicale Santa Maria dell’Edera di Viterbo, la sfilata dei minifacchini lungo le vie del percorso. Una volta arrivati all’Istituto delle Maestre Pie Venerini di San Giovanni, il ritiro. Alle 19,15 in piazza Dante l’esibizione della banda musicale e poi quella delle sbandieratrici e dei Figuranti de “La Contesa”.

E finalmente si va verso la mossa: alle 20,15 il raduno dei minifacchini in piazza Dante e la consegna della targa del quinto anno di trasporto da parte delle autorità, poi la partenza del gruppo dei figuranti con l’esibizione folkloristica. E alle 21 il «Sollevate e fermi» da parte del capofacchino Alessandro Lucarini. Il percorso: da piazza Dante si va verso via Mazzini, poi via dell’Orologio vecchio, piazza delle Erbe, Corso Italia, piazza Verdi, il passaggio davanti alla casa di Santa Rosa e il ritorno in piazza Dante.

Attenzione: divieto di sosta con rimozione coattiva su tutte le vie interessate dal percorso ma anche nelle vie di fuga, ovvero via della Marrocca, via della Verità, via dei Mille, via della Rimessa, via San Lorenzo, via Ascenzi, via della Sapienza, via Marconi, via delle Rose e via del Suffragio.