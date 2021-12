Sabato 18 Dicembre 2021, 06:55

Un riconoscimento fuori tempo massimo. Tanto da spingere a disertare la cerimonia di consegna. Ieri mattina in Comune il sindaco Giovanni Arena ha distribuito le benemerenze civiche per quanti si sono distinti nella lotta alla pandemia.

Già il 29 novembre aveva conferito l’attestato di stima della Città di Viterbo a istituzioni e organizzazioni impegnate per il contenimento e la gestione del Sars-Cov2. La gaffe si è consumata proprio in quell’occasione: l’ordine dei medici e odontoiatri della provincia non compariva tra i destinatari.

LA DIMENTICANZA

Una dimenticanza che non è certo passata inosservata tanto che il presidente Antonio Maria Lanzetti aveva subito ufficializzato il disappunto della categoria con una lettera al sindaco. Nella missiva parla di “indignazioni per aver omesso di ricordare una intera categoria professionale che ha combattuto, a mani nude e priva dei presidi di protezione necessari, contro qualcosa di ignoto con spirito di servizio e abnegazione al servizio di tutti i cittadini di cui lei è rappresentante”.

Lanzetti ha anche riportato alla memoria del sindaco il monumento dedicato ai medici in piazza Martiri d’Ungheria, realizzato nei mesi scorsi a spese dell’ordine e donato al Comune.

LA “GIUSTIFICAZIONE”

“Il dottor Lanzetti non è potuto venire”, si è giustificato ieri durante la cerimonia Arena. Invece il presidente dell’Ordine non ha volutamente partecipato, come deliberato all’unanimità dal consiglio direttivo la sera precedente. “Questo ordine – spiega Lanzetti – disertando il conferimento intende sottolineare come la dignità professionale di una intera categoria non è monetizzabile con un tardivo riconoscimento. Non siamo soggetti di serie B”.