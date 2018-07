Lost in Civita, i vincitori della sfida

di Ugo Baldi

Lost in Civita, quarto successo di fila per numero di partecipanti (41 coppie) e organizzazione.

Ad aggiudicarsi la più divertente, stravagante e pazza caccia al tesoro del Lazio, che si è svota domenica a Civita Castellana in occasione della festa dedicata alla medaglia d’oro Ivan Rossi è stata la coppia formata da Erica Angeletti e Mara Fiore (le Pallalcoliste).

Il secondo posto è andato a Andrea D’Ubaldo e Andrea Latini (l’Omo Gatto e Tiramisù), il terzo a Michela Santori e Tamara Patilli (le Fori Target).

Sul podio simbolicamente alla fine ci sono saliti tutti.

È stata una competizione che ha colorato di bianco e regalato entusiasmo, sorrisi dai vicoli alle vie dalla città grazie alle maglie indossate dei ragazzi, che vi hanno partecipato ed ha coinvolto centinaia di persone tra parenti e amici, che hanno sostenuto e incoraggiato i partecipanti.

Il merito va al team degli organizzatori della manifestazione che sono capitanati da Francesco Soli e che comprende Giovanni Cancilla, Francesco Grifoni, Ida Ruggiero, Franco Sabbatini, Camilla Giovannetti, Andrea Lisco e Davide Frate. Sono stati bravi a creare un mix tra divertimento,passione, competizione e aggregazioni che regala allegria ad un intera città.

41 le coppie in gara che hanno partecipato al gioco che ogni anno aumenta il successo, ma anche in difficoltà e fatica per chi decide di affrontare la prova.

«Lost sta crescendo anno dopo anno - ha detto con orgoglio Francesco Soli - sono davvero senza parole e senza voce, per la fatica e l’impegno che questa macchina richiede. Ma la soddisfazione nel vedere il divertimento e la gioia di ogni partecipante, ripaga di ogni sacrificio. Stiamo già lavorando per la prossima edizione e sappiamo già che tanta gente farà ancora la fila per partecipare. È veramente qualcosa di bello ciò che smuove Lost in Civita».



