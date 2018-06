Civita Castellana, presentata Lost in Civita, la caccia al tesoro più pazza del Lazio

di Ugo Baldi

Pronti, partenza, via. Il battesimo della quarta edizione di Lost in Civita, la caccia al tesoro sempre più "social game" presente all'interno della festa Ivan Rossi, fissata per il 28 e 29 luglio è stato già un successo.

Le trentanove coppie che vi parteciperanno, sono state presentate nell’aula consigliare del comune di Civita Castellana (Viterbo) e di fatto la sfida è iniziata per aggiudicarsi l’edizione del 2018. « Quella di quest’anno batte tutti i record quanto a partecipazioni. – hanno fatto notare gli organizzatori - Perchè nel giro di quattro anni, nato quasi per scherzo da un'idea di Francesco Soli, questo gioco è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, risultando l'appuntamento più atteso durante la festa più sentita a Civita Castellana».

La festa di Ivan, eroe civitonico mai dimenticato che i ragazzi di Lost portano con la sua effige sulla loro maglia prima in giro nei luoghi più nascosti di Civita , poi in giro per il mondo durante le vacanze: la foto con la maglia di lost nei posti di vacanza è diventato il mood più sentito dai partecipanti. Giovani e meno giovani, perchè il successo di Lost è anche dovuto al fatto di essere assolutamente trasversale, comprendendo diverse fasce di età e di estrazione sociale. Nella conferenza stampa gli organizzatori hanno diramato la lista dei concorrenti che hanno superato le prove di ammissione, le cosiddette "Dieci fatiche di Lost".

Per ora sono state selezionate 39 coppie. ma tutto lascia presagire che da qui al 29 luglio (giorno di inizio del gioco) le coppie possano essere anche di più. di grande importanza, come nelle precedenti edizioni, la parte social del gioco, che ha una pagina facebook e un profilo instagram seguitissimi e dove sono pubblicati ogni tipo di messaggi e direttive per gli aspiranti concorrenti. Contestualmente sono state presentate le nuove maglie (quest'anno blu per lo staff e bianche per i concorrenti) che oltre al logo ormai famoso e all'immagine di Ivan, contengono il logo del main sponsor di quest'anno, Erminio Parrucchiere, che ha sposato in pieno il progetto di Lost. Inoltre sono stati ringraziati anche gli altri sponsor, EcoCirioni, Strada dei sapori e terre falische, Neo Ceramica, LC fisioterapia, Il tutto a testimoniare il crescente successo ed interesse che Lost in Civita suscita nella cittadina viterbese.

Sempre nel ricordo di Ivan Rossi e con l'obiettivo di riscoprire e ricominciare ad amare Civita Castellana.

Le coppie in gara: Giuliano Mezzanotte - Miriana Bei; Benedetta Tabacchini - Giulia Staffolani;Pietro Micheli - Ionut Paun; Angela De Masi - Stefano Spolverini; Federico Roscioli - Elia Grifoni;Daniele Cardinali - Marco Cardinali; Alessandra Patrizi - Benedetta Ammannato; Rachele Peri - Cristina Menicocci;Linda Granatelli - Irene Granatelli; Irene Santini - Antonello Corazza; Daniele Macino - Benedetta Micheli; Michela Santori - Tamara Patilli; Marco Latini – Daniela Di Fino ; Giulia Tomei - Christopher Greco; Alessandro Mancini - Erika Mancini; Davide Brizzi - Simone Brodo; Beatrice Manocchio - Dario Quattranni; Beatrice Piano - Gaia Pieralisi; Tiziano Bei - Andrea Cavalieri; Riccardo Molinari - Gianluca Angeletti; Alessandro Facchin - Chiara Valentini; Francesco Rita - Federica Cavallari; Danilo Chirivì - Alessio Calamanti; Mara Fiore - Erika Angeletti; Mattia Censi - Francesco Angeletti (campioni in carica, che hanno riconsegnatio il trofeo); Edoardo Moroni - Simone Percossi;Andrea Angeletti - Umberto Talia; Flavia Contenti - Cinzia Di Vito; Elisabetta Latini - Leonardo Conti; Sarah Rossetti - Giulia Gasperini; Ludovica Chelini - Giulia Salza; Daniela Espinoza - Cristina Albani; Alessadro Maestri - Noemi Quattranni; Damiano Quirini - Roberta Del Frate; Antonio Spaziano - Francesco Piacitelli. Golden Ticket:Andrea D'Ubaldo - Andrea Latini; Marta Falchi - Federica Capannelli; Marco Bernardi - Giada Riganelli; Federica Rita – Lorenzo Proietti.

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA