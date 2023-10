Liti, alcol e urla: 30enne viterbese "cacciata" dal centro pe 12 mesi

Urla, schiamazzi, liti e tanto alcol. Una trentenne, dopo l'ennesima scorribanda in centro, è stata raggiunta dal Daspo Urbano. La donna, già segnalata per fatti specifici che mettono in pericolo la sicurezza urbana, è stata fermata dalla Volante al Sacrario in evidente stato di alterazione alcolica a seguito di una violenta lite con un cittadino straniero.

Per questo motivo veniva deferita alla competente autorità giudiziaria per ubriachezza molesta con l’applicazione del divieto di accesso alla zona per 48 ore.

La misura del divieto di accesso in una zona nevralgica del centro storico di Viterbo avrà una durata di dodici mesi con previsione di denuncia penale in caso di inosservanza della stessa.