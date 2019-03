La Viterbese torna da Francavilla con un buon punto: in Puglia finisce 0-0, ma Polidori sbaglia un rigore

Ultimo aggiornamento: 16:58

Il rammarico c'è ed è anche forte: se al 54' Polidori avesse buttato dentro il calcio di rigore, probabilmente la Viterbese sarebbe tornata dalla sfida contro la Virtus Francavilla con tre punti in tasca, ma Polidori, uno dei migliori nella stagione gialloblù, ha fallito è lo 0-0 finale rappresenta comunque un buon risultato per una Viterbese che ai punti avrebbe meritato di vincere anche su un campo difficile come quello dei pugliesi.Oltre al rigore, nel finale, un colpo di testa di Rinaldi ha costretto il portiere della Virtus Nordi ad un vero e proprio miracolo. Nel primo tempo, gara equilibrata con il forte vento che ha condizionato gran parte del match. I gialloblù ora si trovano settimi e domenica prossima avranno un altro scontro diretto playoff contro la Vibonese al Rocchi.VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-3): Nordi; Pino, Tiritiello, Caporale, Nunzella; Folorunsho, Zenuni (34' st Tchetchoua), Gigliotti (42' st Cason); Partipilo, Sarao, Puntoriere (13' st Monaco). All. Trocini.VITERBESE (3-5-2): Valentini; Coda, Rinaldi, Atanasov; De Giorgi, Damiani, Baldassin (10' pt Cenciarelli, 28' st Palermo), Tsonev, Sparandeo; Luppi (28' st Molinaro), Polidori (11' st Bismark). All. Calabro.ARBITRO: Lorenzin di Castelfranco VenetoNOTE: Al 9' st Polidori tira fuori un rigore. In tribuna Trinchera e Liverani. Spettatori 689 per un incasso di 2888,50 euro. Ammoniti: Partipilo, Monaco. Angoli: 5-2. Recupero pt 2', st 4'.