Lunedì 28 Agosto 2023, 07:35 - Ultimo aggiornamento: 08:20

Un momento di distrazione e poi le grida della bambina che hanno fatto gelare il sangue a tutti. Sono stati momenti di grande paura e concitazione quelli di ieri mattina al Lido Mambo, nella zona sud di Francavilla al Mare, per una bambina di due anni finita sotto i cingoli del trattorino per la vendita delle granite. L'incidente è successo intorno alle 10,30, in una spiaggia affollatissima per l'ultima domenica di agosto. Sulle cause, in circostanze del genere, c'è poco da spiegare: vuoi perché la piccola è forse sfuggita un attimo al controllo dei genitori, vuoi perché il ragazzo che spingeva il trattorino può essersi distratto a sua volta, si è rischiato il peggio e solo per miracolo il dramma ieri non è sfociato in tragedia.

Quando i genitori - papà Mauro, incisore di professione, e mamma Mara, commessa in una boutique - hanno realizzato l'accaduto la piccola piangeva dolorante e sembrava in gravi condizioni. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sanguinava dalla bocca. E' stata sollevata e immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Un equipaggio del 118 è intervenuto sul posto e l'ambulanza ha preso subito la direzione di Pescara. All'ospedale Santo Spirito la piccola è stata sottoposta a radiografie da cui sarebbe risultata una frattura, forse al bacino o all'anca. E' stata assegnata al reparto di Chirurgia pediatrica ma i medici hanno poi deciso di ricoverarla in Rianimazione per tenerla sotto osservazione in via precauzionale. Con il trascorrere delle ore le sue condizioni hanno portato un po' di ottimismo: la bambina ha chiesto di poter mangiare qualcosa e questo ha dato conforto ai genitori: Mauro e Mara sperano di poter superare questa paura il più presto possibile e di poter preparare per la loro bambina una bella festa di compleanno, il 2 ottobre, per i suoi due anni.

Allo stabilimento Mambo, intanto, sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Ortona per i rilievi necessari a fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Spaventato e sotto choc anche il ragazzo delle granite: «Non l'ho vista, non l'ho vista» ha ripetuto sconvolto. Saranno sottoposti a verifica il cingolato e i permessi per l'attività di vendita delle granite: mezzi come quello circolano su tutte le spiagge e dovrebbero perciò essere a posto con certificati autorizzativi e soprattutto con l'assicurazione.

Spavento prima e sollievo, poi, quando sono cominciate ad arrivare notizie rassicuranti, anche per Valerio Paciocco e dalla mamma Assunta Ada Amicone, titolare del Lido Mambo, uno dei più belli e frequentati di Francavilla: «Di fronte a quelle scene ci siamo tutti preoccupati - ha raccontato Valerio -, poi per fortuna abbiamo saputo che la piccola ha sì un problema all'anca ma le sue condizioni non sono gravi come si era potuto pensare all'inizio».