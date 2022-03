La Viterbese da trasferta vince in rimonta a Gubbio e torna a sperare nella salvezza diretta

Seconda vittoria esterna consecutiva per la Viterbese che sotto di un gol dopo i primi 45′ ribalta il risultato nella ripresa battendo 2-1 il Gubbio. Al 2′ Volpicelli riceve sulla destra e appoggia per Iuliano che calcia dai 20 metri ma il suo mancino è troppo centrale. Al 9′ Il Gubbio fallisce una clamorosa occasione, Arena dalla sinistra mette in mezzo per Malaccari che da ottima posizione manda alto. Al 12′ Mungo intercetta un pallone si accentra e calcia dal limite col sinistro, Signorini si immola e respinge la Conclusione. Al 24′ il Gubbio passa in vantaggio con Spalluto che in spaccata insacca un cross dalla sinistra di Bonini. Al 31′ Gubbio ancora pericoloso con Bulevardi che dalla destra mette un pallone che taglia tutta l’area e che Spalluto manca di poco. Primo tempo che si chiude con i padroni di casa avanti 1-0.

La ripresa inizia senza novità di formazioni. Al 57′ Viterbese ad un passo dal pari con Mungo che raccoglie una respinta della difesa rossoblù, controlla e calcia dall’interno dell’area, palla fuori di un soffio. Al 14′ Calcagni va via sulla destra e mette un gran pallone in area, Formiconi devia il pallone togliendolo dal destro di Mungo ben appostato a pochi passi dalla porta. Al 66′ arriva il pari dei gialloblù, Volpicelli di testa serve Mungo che con un delizioso pallonetto supera Ghidotti in uscita. Al 72′ ancora Mungo protagonista con un gran calcio di punizione da zona defilata su cui Ghidotti compie un autentico miracolo. Al 73′ Viterbese in vantaggio con un altro gran gol questa volta di Calcagni che sugli sviluppi di un calcio d’angolo raccoglie una respinta della difesa, stoppa col destro e calcia al volo col sinistro mettendo la palla nell’angolino basso alla sinistra di Ghidotti. Per Calcagni seconda rete in campionato entrambe realizzate contro il Gubbio. Al 91′ Gubbio vicina al pareggio con Sarao che controlla in area e calcia a giro col sinistro ma la palla esce di un nulla. Finisce 2-1 per i ragazzi di mister Dal Canto che salgono al quintultimo posto in classifica a quota 34, domenica prossima è in programma la sfida interna contro la Reggiana.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti, Formiconi (33′ st Doudou), Redolfi, Signorini, Bonini (33′ st Fantacci); Bulevardi, Di Noia (23′ st Sainz Maza), Malaccari; Arena (33′ st Righetti), Spalluto, D’Amico (33′ st Sarao). A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, Migliorini, Tazzer, Lamanna. Allenatore: Torrente.

VITERBESE (4-3-1-2): Fumagalli; Semenzato, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Calcagni, Iuliano, Adopo; Mungo; Polidori (43′ st Bianchimano), Volpicelli. A disposizione: Bisogno, Polito, Ricci, D’Uffizi, Marenco, Alberico, Maffei. Allenatore: Dal Canto.

Arbitro: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia

Marcatori: 24′ pt Spalluto (G), 21′ st Mungo (V), 28′ st Calcagni (V)

Note: angoli: 4-2 per la Viterbese; ammoniti: Iuliano, Volpicelli, Bonini, Mungo, Di Noia, Spalluto, Bisogno (non dal campo), Sarao, Redolfi; recuperi: 1’ pt; 4’ st.