Irruzione in una centrale dello spaccio di hashsh, arrestati quattro nigeriani

Un colpo a favore della sezione antidroga della Squadra mobile di Viterbo nella lotta ai canali di approvvigionamento degli stupefacenti nella provincia. Arrestati quattro giovani nigeriani.



Dopo aver indagato a lungo nel circuito degli immigrati - tra i “rifugiati” in attesa di asilo - la polizia è arrivata in un comune della provincia dove veniva localizzato un appartamento con un continuo via vai di persone di colore, formalmente non residenti a quell’indirizzo. Avuto la certezza che l’abitazione fosse utilizzata per lo stoccaggio della droga, gli agenti hanno fatto irruzione.



Trovati sul posto 10 confezioni di marijuana, tutte uguali e del peso di 25 grammi, per un totale complessivo di due etti e mezzo di droga. Nell'operazione sono stati arrestati 4 giovanissimi nigeriani e identificati in totale 11 soggetti della stessa nazionalità.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05



