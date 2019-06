Io sto con il Cinema America: al festival Caffeina ingresso gratis per chi ha la maglia di Trastevere

Ultimo aggiornamento: 19:22

«A nome dell’intera organizzazione artistica di Caffeina Festival, voglio associarmi ai tanti che hanno già espresso la loro vicinanza ai ragazzi del Cinema America, a chi da anni anima le piazze dimenticate di una città che amo profondamente, quale è Roma».Così Filippo Rossi, direttore artistico di Fondazione Caffeina cultura di Viterbo, a commento dei recenti fatti di cronaca che hanno visto l’aggressione di alcuni picchiatori neofascisti a danno dei ragazzi con le maglie granata del Rione Trastevere: «Vengo da una cultura e una storia di destra e penso di sapere quali siano i comportamenti onorevoli: e chi va in giro ad aggredire chi prova a produrre cultura nelle nostre città, di certo di onore ne ha pochissimo. I ragazzi del Cinema America hanno capito meglio e prima di altri che soltanto tenere vive e aperte le piazze, le strade e i rioni è nelle condizioni di ravvivare le nostre città»..Da qui arriva l'invito: «E' naturale per me e per noi stare dalla loro parte. Li aspettiamo a Viterbo - conclude Rossi -dove in qualunque momento saranno graditi ospiti». Per questo che chiunque si presenterà alla biglietteria del Caffeina Festival 2019, dal prossimo 22 al 30 giugno a Viterbo, indossando la maglietta dei Ragazzi del Cinema America, avrà garantito l’ingresso gratuito per una giornata della manifestazione