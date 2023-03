Inaugurato un nuovo percorso trekking, Corchiano - Gallese tra natura e mistero

Trekking, inaugurato un nuovo percorso da Corchiano e Gallese. L’agro falisco non finisce mai di stupire per la bellezza dei luoghi e per ciò che riserva ai visitatori. Quelli che domenica scorsa hanno scelto questo percorso per certi versi ancora incontaminato,forse anche misterioso sono rimasti affascinati.

L’idea di questa nuova esperienza a cui hanno partecipato circa una cinquantina di persone è stata di Tesori Nascosti che in quasi tutti i fine settimana organizza escursioni mirate nella bassa Tuscia.

«E’ stata una giornata emozionantissima – racconta la guida ambientale Luca Panichelli - lungo un itinerario inedito e sicuramente tra i più belli proposti ai nostri amici escursionistici. Lo scorso anno, insieme a Vincenzo Ridolfi, visitai per la prima volta quella forra e ne nonostante ne abbia viste molte negli anni, rimasi subito colpito dalla sua enorme bellezza. Da quel giorno, per un anno intero, ho cercato di capire come costruirci intorno un percorso escursionistico. Non è stato facile realizzarlo, ma aiutato da un gruppo di folli amici e con tanta passione, alla fine ci siamo riusciti». E’ stato realizzato un ponte con delle tavole trasportate appositamente la settimana prima per evitare ogni possibile rischio.

Gli organizzatori hanno ringraziato: il comune di Corchiano, quello di Gallese, l'agriturismo Villa Amerina che ho proposto una gustosissima merenda; AZ Agricola del Sole per l’ottimo vino messo a disposizione, Mirco Toppi e Fabrizio Giusy e Panichelli Cambogiano che hanno trasportato le tavole di legno a mano per 3 km, pur di realizzare il “ponte”. Andrea Ciambella e Stefano Ortenzi hanno sostenuto l’iniziativa.

L’evento sarà riproposto nei prossimi mesi.