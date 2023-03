Venerdì 31 Marzo 2023, 04:35

Una decisione che complica i piani salvezza. Il Monterosi è stato penalizzato di due punti in classifica da scontare nella stagione in corso a causa del mancato versamento, entro il 16 dicembre scorso, delle ritenute Irpef relative ai mesi di settembre e ottobre 2022. La decisione del Tribunale federale, che ricalca quella presa per la Viterbese, è arrivata dopo il deferimento richiesto dalla Covisoc.



«Prendiamo atto della decisione del Tribunale federale, consapevoli di aver agito sempre in buona fede - ha commentato l’amministratore delegato, Anthony Hernest Aliano - e di non avere responsabilità per circostanze addebitabili ad errate interpretazioni tecniche che capitano quando si subentra in corsa in una realtà organizzativa sportiva che intendiamo mutare drasticamente già dal prossimo mese di giugno. Sapevamo che ci avrebbe atteso un duro periodo di transizione. Siamo incappati, infatti, in un errore di valutazione della norma, poiché vi è un contrasto tra la disciplina tributaria e la disciplina sportiva. Siamo sicuri che, in sede di appello, la corte saprà comprendere le ragioni sottese alla buona fede mia, del presidente e della società, vittima, come detto, di un ereditato sistema organizzativo su cui stiamo lavorando per renderlo impeccabile. Confidiamo nella giustizia sportiva avendo sempre assolto con puntualità ad ogni pagamento».



La decisione precipita Piroli e compagni al terz’ultimo posto in classifica a meno 3 dalla salvezza diretta e a più 7 dal penultimo posto occupato dai cugini gialloblù. Per questo diventerà ancora più importante la delicata sfida di dopodomani al Rocchi contro il Picerno, in occasione della quale serviranno i tre punti che in casa mancano da quattro mesi. Per salvarsi direttamente, serviranno i punti raccolti tra le mura amiche con i biancorossi che giocheranno negli ultimi quattro turni (con la Viterbese derby esterno) per ben tre volte a via della Palazzina.



In vista del Picerno, l’allenatore Leonardo Menichini potrà far leva sulle ottime indicazioni arrivate da Foggia. Due gli spunti principali: gioco e ritorno al gol di Rocco Costantino che ha interrotto un digiuno di oltre un mese. Dopo il gol, Costantino è corso ad abbracciare Menichini segno di un’intesa forte anche fuori dal campo. «Rocco è il nostro simbolo e non ho mai dubitato dalla sua forza, è un ragazzo speciale che soffriva in particolar modo per il fatto di non riuscire a trovare la via del gol. A Foggia lo ha ritrovato e credo che non si fermerà più». In gol è andato anche Pablo Vitali, acquisto di gennaio che ha impiegato un po’ di tempo per integrarsi ma che ora è diventato un punto fermo nello scacchiere di Menichini che lo impiega in varie zone del campo. Tutte queste indicazioni positive saranno fondamentali per il rush finale.



La lotta salvezza è serratissima. Otto le formazioni coinvolte con il Monterosi che giocherà due scontri diretti contro Viterbese e Taranto e due sfide delicate contro Picerno e Avellino. Per evitare i play-out, tanto più dopo la penalizzazione, servirà un’impresa. Con 43 punti potrebbe arrivare la salvezza diretta anche se sarà difficile fare calcoli precisi prima dell’ultimo turno e con le penalità ancora da definire. «Chi andrà a giocare gli spareggi lo farà con più di 40 punti conquistati – prevede Menichini – già questo fa capire il livellamento verso l’alto delle compagini che lottano per salvarsi».