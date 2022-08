Domenica 7 Agosto 2022, 06:20

Il Monterosi non va oltre l’1-1 nell’amichevole giocata contro il Tau Altopascio, compagine composta da calciatori dilettanti di Eccellenza toscana.

Un pareggio che conta fino ad un certo punto: i biancorossi sono apparsi molto imballati, le doppie sedute di lavoro che il tecnico Leonardo Menichini sta somministrando nel ritiro toscano a Piroli e compagni, si fanno sentire con la compagine viterbese apparsa meno lucida rispetto all’ottimo successo incassato mercoledì scorso contro il Pontedera.

Soddisfazione per la rete realizzata da Rocco Costantino che ha giocato tutta la gara dopo aver saltato il test di mercoledì.

Il grande caldo di giornata è stato un fattore: il Monterosi, che ancora una volta ha tenuto a riposo il centrocampista Alessandro Di Paolantonio al centro di diversi intrecci di mercato, ha giocato un primo tempo su buoni ritmi.

Il gol di Costantino e almeno altre due clamorose occasioni da rete non concretizzate da Carlini e Di Francesco potevano far lievitare il punteggio già nella prima frazione.

Nella ripresa, Menichini, stravolge tutto e dopo un quarto d’ora lancia in campo vari giovani, tra i quali l’attaccante D’Antonio, Giordani, Cirone, Liga e Ferreri.

Nella mischia anche Di Renzo, Santarpia e capitan Piroli.

I ritmi si abbassano e la fatica inizia a farsi sentire: a tre dalla fine, il giovane Cesaretti del Tau realizza il gol del pari prendendosi gli applausi del pubblico di casa.

Ora per il Monterosi una giornata di riposo con i biancorossi che vivranno una domenica di stacco.

Da lunedì riprenderanno gli allenamenti e mercoledì ci sarà un test molto impegnativo contro la Carrarese allenata dall’ex allenatore della Viterbese Alessandro Dal Canto. La settimana prossima sarà importante anche in chiave mercato: da chiarire come detto la situazione legata a Di Paolantonio: se parte, il direttore generale Fabrizio Lucchesi, è pronto a dare l'assalto a Luis Maldonado del Catanzaro.