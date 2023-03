Il Monterosi fa il colpo a Foggia. Costantino va in gol e i biancorossi tornano a sperare nella salvezza diretta

Il terzo successo esterno del 2023, consente al Monterosi di portare a casa tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Allo Zaccheria di Foggia, finisce 2-1 per i viterbesi che con le reti di Costantino e Vitali, rendono inutile la segnatura di Beretta al 95'. Ora, la compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini, si porta a quota 36 punti agganciando Gelbison e Messina e portandosi a più nove sulla Viterbese. In questo 2023, i biancorossi, si confermano squadra da trasferta visto che i tre punti sono arrivati soltanto lontano dal Rocchi. Torna al gol Costantino, non segnava dal 12 febbraio, che con questa firma raggiunge quota 10 in stagione.

Foggia (3-5-2): Thiam; Rutjens (50′ Bjarkason), Kontek, Markic; Garattoni, Frigerio (50′ Peralta) , Petermann, Di Noia, Rizzo; Iacoponi (61′ Beretta), Ogunseye



A disposizione: Raccichini, Nobile, Schenetti, Peralta, Beretta, Agnelli, Bjarkason, Battimelli, Odjer, CapognaAllenatore: Mario Somma

Monterosi Tuscia: (3-5-2): Forte; Mbende (75′ Tolomello), Giordani, Piroli (63′ Tartaglia); Verde (45′ Bittante), Lipani, Parlati, Di Renzo; Vitali, Tonin (68′ Di Paolantonio), Costantino (75′ Della Pietra)

A disposizione: Alia, Santoro, Gasperi, Burgio, Tartaglia, Rossi, Di Francesco, Bittante, Tolomeo, Della Pietra, Di Paolantonio

Allenatore: Leonardo Menichini

Arbitro: D’Eusanio di Faenza (Assistenti: Giorgi di Legnano e Consonni Treviglio. Quarto ufficiale di gara Maione di Ercolano)

Ammoniti: 19′ Verde (M), 21′ Petermann (F), 45’ Rutjens (F), 69′ Tartaglia (M), 80′ Giordani (M), 85′ Tolomello (M), 91′ Forte (M)

Espulsi: 95′ Di Noia (F)