Carnevale, il gruppo Biagio-Forchettoni per i carri e Patatrac per i gruppi mascherati premiati per l'edizione 2019

Il Gruppo Biagio-Forchettoni ("il Regno di Madre Natura") si è aggiudicato il primo posto tra i carri allegorici del Carnevale di Civita Castellana. Il secondo è andato ai Jamaicani, il terzo al gruppo Charlie e il quarto agli Scroccafusi.



E' stata una battaglia all'ultimo voto, quella per aggiudicarsi il primo posto, vista anche la validità dei lavori e l'originalità dei temi presentati. Tra i gruppi mascherati il gradino più alto è andato a Patatrac; al secondo posto Catarì e al terzo le Cocorite.



Il carnevale, come vuole la tradizione, ha visto in piazza Matteotti il rogo de "O puccio", un ballo collettivo tra i partecipanti alle sfilate, le tradizionali polemiche e gli immancabili sfottò. Tutto comunque all'insegna della massima serenità. Durante il corso di gala, è scesa in strada a ballare anche una donna ultra-noventenne.

