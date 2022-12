Il derby è del Monterosi: Costantino fa esplodere la festa biancorossa. La Viterbese reagisce ma non basta

Diciassettesima di andata, al Rocchi è sfida tutta viterbese tra Monterosi Tuscia e Us Viterbese. Primo tempo che non regala grosse emozioni se non al 18’ una mezza conclusione di Costantini che finisce fuori. Al 36’ sulla discesa di Monteagudo assist di Volpicelli per il sinistro di Polidori che spara alto. Due minuti dopo proteste gialloblù per una spinta su D’Uffizi all’interno dell’area di rigore biancorossa. Proprio allo scadere una pericolosa ripartenza di Costantini si conclude con un destro parato a terra da Fumagalli. Si va al riposo a reti bianche. Ad inizio ripresa grossa occasione sui piedi di D’Uffizi il quale tutto solo in area spara altissimo il bel traversone di Polidori. Al 12’st sul terzo corner il Monterosi Tuscia trova il gol che sblocca la gara grazie ad una spizzata vincente di Tartaglia. La Viterbese pareggia i conti quasi subito con una prodezza di Marotta che al 20’st la mette all’angolino dove Alia non può arrivare. Al 38’ sulla punizione fischiata per un fallo su Marotta lanciato a rete è bravo Alia a mettere i guantoni all’incrocio sulla conclusione di Mungo. Al 42’st Volpicelli getta al vento un comodo retropassaggio di Andreis. Allo scadere è Costantino a beffare Fumagalli con un pallonetto e regalare i tre punti al Monterosi Tuscia.

MONTEROSI (3-5-2): Alia, Tartaglia, Borri, Piroli; Verde (39’st Burgio), Lipani, Gasperi (29’st Di Paolantonio), Parlati, Cancellieri; Carlini (47’st Giordani), Costantino. A disp. Moretti, Basile, Burgio, Liga, Di Francesco, D’Antonio, Tolomello, Cirone, Ferreri, Di Renzo. All. Menichini

VITERBESE (4-3-3): Fumagalli; Riggio, Ricci, Monteagudo Nesta (32’st Pavlev); Andreis, Mbaye, Mungo; D’Uffizi, Polidori (15’st Marotta), Volpicelli. A disp. Bisogno, Chicarella, Santoni, Marotta, Semenzato, Di Cairano, Rodio, Marenco, Simonelli, Spolverini, Cats, Giglio. All. Pesoli

RETI: 12’st Tartaglia, 20’st Marotta, 44’st Costantino

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata (Ass. Bahri di Sassari, Ricciardi di Ancona; IV° Ubaldi di Roma 1).

Note – ammoniti D’Uffizi, Nesta, Fumagalli (V), Piroli, Costantino, Parlati, Tartaglia (M). Corner: 3-1. Recupero 1’pt-4’st