"I punti ciechi", un libro ambientato nella città che muore. Mercoledì la presentazione a Civita di Bagnoregio

Una storia ambientata nella città che muore. Si chiama "I punti ciechi" il libro di Marilena Fonti che vede come sfondo Civita di Bagnoregio. Ed è proprio qui che verrà presentato domani, mercoledì 27 luglio, nell'ambito degli appuntamenti con Civita Luogo del Pensare 2022. L'appuntamento è per le 21.30 alla Casa del Vento.

Carrie Townsend è una donna psicologicamente provata da una vita vissuta a metà, piena di "punti ciechi", confusione e dolorose riflessioni, nella quale si dibatte dal momento in cui, per sfuggire a una situazione di violenza coniugale, è scappata di casa lasciando anche la figlia Alison, di soli quattro anni. Davanti alla legge viene accusata di abbandono di minore e diffidata dall'avvicinarsi alla bambina, che rimane sotto la tutela del padre.

Dopo anni di angosce, paure e appostamenti a distanza, l'unico scopo nella vita della donna è quello di riannodare il rapporto con la figlia, ora adolescente, che frequenta una scuola americana nel viterbese.

Per questo, Carrie giunge in Italia, precisamente a Civita di Bagnoregio, dove un'amica americana le concede l'uso di casa che lei occupa soltanto durante le vacanze estive. L'antico borgo, suggestivo e misterioso, diventa la giusta trasposizione spaziale della confusione emotiva di Carrie, dove però la donna incontra anche delle persone amiche e riesce, almeno in parte, a ritrovare se stessa.

Ancora una volta il piccolo borgo di Civita diventa d'ispirazione per la narrativa contemporanea, segno dell'importante successo conquistato negli ultimi anni.

Un appuntamento da non perdere dopo le belle serate con la cantante storica di Lucio Dalla Iskra Menarini, l'intervista a Piero Grasso su Giovanni Falcone e il maxi processo e l'interessante pomeriggio con la giornalista Rai Ilaria Grillini esperta della famiglia reale inglese.