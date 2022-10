Giovedì 20 Ottobre 2022, 05:35

Viterbese s'è desta anche in casa. Davanti ad un buon pubblico, i ragazzi di Filippi hanno guadagnato contro l'Avellino una vittoria tra le mura amiche, che in campionato mancava dal 12 aprile 2021 quando la formazione gialloblù si impose 5-2 contro la Casertana sempre in notturna. La Viterbese ancora bella di notte, ha ripagato quindi la fiducia del pubblico, dopo il clamoroso scivolone casalingo contro il Latina, quando alcuni spettatori avevano addirittura lasciato lo stadio già durante il corso del primo tempo. La vittoria contro gli irpini porta soprattutto il nome e il cognome di Emilio Volpicelli.

L'attaccante gialloblù, lasciato in panchina nelle ultime tre partite, è stato rilanciato dal primo minuto nel ruolo di seconda punta accanto a Marotta mostrando finalmente di trovarsi a proprio agio in questa posizione. La punta ha segnato la rete che ha sbloccato la situazione con una bella torsione di testa ed ha fornito a Polidori l'assist per il raddoppio. "Le qualità di Volpicelli non le scopriamo certo adesso. Aveva bisogno di sbloccarsi e con un gol e un assist adesso lo ha fatto" ha detto il vice allenatore Fabio Levacovich, che ha diretto la squadra dalla panchina a causa della squalifica di Giacomo Filippi.

Al di là della prova di un ritrovato Volpicelli, tutta la squadra è sembrata in netta crescita e sembra sempre più fondamentale la posizione di Domenico Mungo schierato a centrocampo per stroncare la manovra avversaria. "Abbiamo dispitato una partita esemplare dal punto di vista agonistico - ha sottolineato Levacovich - serviva la vittoria in casa e l'abbiamo ottenuta, contro un Avellino che seppur in difficoltà rimane sempre una grande squadra. Ci serviva una sterzata, adesso possiamo andare a Picerno certamente non tranquilli ma di sicuro con più fiducia". In questi giorni non va infatti abbassata la guardia e la vittoria di martedì sera va già archiviata in fretta perché già dopodomani i gialloblù sono attesi da un altro scontro diretto sul terreno di gioco di un'altra squadra impegnata nella lotta per non retrocedere.

Anche le altre compagini che stazionano nei bassifondi, continuano infatti a muovere la propria classifica per cui la squadra allenata da Giacomo Filippo in queste settimane dovrà raccogliere sempre punti pesanti per allontanarsi dalla zona che scotta il prima possibile. Proprio in vista della partita di sabato prossimo, la Viterbese potrebbe applicare un po' di turnover con Polidori e Mbaye che potrebbero ritornare a far parte dell'undici titolare.