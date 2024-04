Gallese, sabato giornata dedicata alla pasta fatta in casa al centro anziani

Mani in pasta a Gallese. Presso il centro anziani di Gallese Scalo è stato organizzato dal Comune in collaborazione con il Centro e la Fattoria Cupidi, un laboratario di esperinze, rivolto a bambini e ragazzi che potranno realizzare piatti e dolci. La giornata sarà dedicata, appunto alla pasta fatta in casa e saranno coinvolti i bambini e le loro famiglie. «Si tratta di un progetto didattico - ha spiegato il consigliere comunale e assessore Morris Mariani - inclusivo che mette al centro della comunicazione manualtà e sostenibiltà ambientale».

"La mano è lo strumento più importante dell’uomo: è l’arto che caratterizza gli esseri umani rispetto a tutti gli altri esseri viventi, diceva Maria Montessori - la mano comunica, crea, scopre, lavora, gioca. È grazie all’utilizzo delle mani, intese come potenziale comunicativo, strumento di scoperta del mondo e di realizzazione di piccole e grandi e cose, che può avvenire nei bambini una crescita equilibrata, ricca di risorse e possibilità”. Al termine dell'esperienza di laboratorio la pasta prodotta sarà messa a disposione di tutti per un assaggio.