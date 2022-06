Frontini sindaco, prima uscita pubblica all'Università

Chiara Frontini, che ha vinto ieri il ballottaggio e sarà la nuova sindaca di Viterbo, si è presentata a sorpresa questa mattina all'Università della Tuscia dov'era in corso la presentazione ufficiale del nuovo corso di laurea in Scienze motorie. Frontini è stata accolta da un applauso, il rettore l'ha ringraziata per la presenza. «Non poteva capitare evento migliore per iniziare la mia storia di sindaco. Puntare sullo sviluppo della scuola è importante. Faremo del nostro meglio per stare sempre vicino all'università di Viterbo».