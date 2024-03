Domenica 3 Marzo 2024, 05:20

Quattro nuove centrali solari pronte a nascere tra Montalto di Castro e Tuscania. Il nuovo parco fornirà energia pulita, fondamentale per la transizione verso la sostenibilità sia delle attività economiche che dei consumi elettrici della comunità, alla provincia di Viterbo. Il progetto è di Enfinity Global azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, che costruirà un portafoglio solare da 134 MW nella Regione Lazio ed è stato finanziato con 25 milioni di euro dalla Sienna Investment Managers.

Il portafoglio, composto da quattro impianti solari di grandi dimensioni attualmente in costruzione, dovrebbe entrare in funzione progressivamente a partire dal secondo trimestre del 2024. Una volta in funzione, gli impianti genereranno 225 GWh di energia pulita all’anno, già sottoscritti attraverso un contratto di acquisto di energia solare della durata di 10 anni.

I quattro parchi solari però non daranno solamente energia pulita alla Tuscia, dalla Enfinity confermano che ci sarà anche una ricaduta occupazione. Verranno creati posti di lavoro locali durante la fase di costruzione e ci saranno posti di lavoro anche durante la fase di esercizio. La strategia di investimento, hanno spiegato i vertici della società, prevede che Enfinity sarà il gestore degli impianti solari nel lungo periodo e starebbe già implementando investimenti locali in progetti di sostenibilità a beneficio delle comunità.

La multinazionale dell’energia solare ha scelto la provincia di Viterbo perché molto presto dovrà far fronte a un’importante domanda di energia pulita, fondamentale per la transizione verso la sostenibilità sia delle attività economiche che dei consumi elettrici della comunità. Il progetto, attualmente in costruzione, prevede la produzione di una quantità di energia elettrica sufficiente ad alimentare 85mila abitazioni e a compensare 91.500 tonnellate di emissioni di CO2.

Enfinity Global ha annunciato in precedenza accordi di finanziamento per 162 milioni di euro per questo portafoglio con un pool di banche internazionali. Il completamento di questa transazione, fa sapere la società, è una chiara testimonianza del fermo impegno di Sienna Ime di Enfinity a partecipare alla transizione energetica in Europa. Enfinity Global è una delle aziende leader nel settore delle energie rinnovabili in Italia con 235 MW in costruzione, 2,1 GW di impianti solari in fase avanzata di autorizzazione e 2,3 GW di progetti di accumulo di energia. L’azienda punta a diventare un produttore indipendente di energia leader, fornendo energia pulita e competitiva ai suoi clienti in maniera continuativa.