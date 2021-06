Flaminia Civita Castellana, conferme per Rambaudi e Coni

Nemmeno il tempo di terminare il campionato 2020/21, che la Flaminia Civita Castellana si tuffa nella quattordicesima stagione consecutiva in serie D con la conferma sulla panchina rossoblù del tecnico Roberto Rambaudi e del suo staff.

Al fianco dell’ex giocatore della Lazio ci saranno il diesse Gigi Coni, il team manager Federico Roscioli e il segretario generale Ottavio Macino. Confermato in toto in gruppo tecnico - dirigenziale che ha appena chiuso con la salvezza una stagione travagliata e difficile da decifrare

“E’ bastato un veloce incontro - ha detto il presidente della Flaminia Francesco Bravini - per trovare l’accordo con Roberto Rambaudi e per proseguire con il nostro progetto. Con lui c’è unità di intenti e la voglia di disputare una stagione da protagonisti. Quanto a Coni, Roscioli e Macino sono persone che vanno apprezzate per il grande lavoro svolto e continuano ad avere la massima fiducia da parte nostra”. Roberto Rambaudi ha confermato la tesi del presidente della società rossoblù Bravini. “Sono contento della riconferma – ha sottolineato – poiché qui si può crescere sotto ogni punto di vista, poiché c’è un ambiente ottimo per lavorare e delle persone preparate. Ci siamo trovati subito d’accordo”.

Per il diesse Gigi Coni continua la collaborazione con la società di Civita Castellana per la quarta stagione di seguito. “Ringrazio la società per la fiducia, ora inizieremo a programmare la nuova stagione come sempre con il massimo impegno”.