© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stagione della Flaminia Civita Castellana è iniziata nel migliore dei modi. I rossoblù hanno vinto la gara d'esordio in trasferta contro la Sinalunghese per 3-2. E' stato anche l'unico successo esterno della giornata di tutto il girone E. Dunque la tredicesima stagione in serie D è partita come tutti sognavano. La gara pur spigolosa è stata piacevole e ricca di emozioni. Punzi ha presentato la formazione con il modulo 4-3-3 e dopo una partenza lenta ha espresso il meglio mettendo spesso in difficoltà i toscani.Subito in avanti la squadra di casa con Daka che dopo otto minuti ha messo a segno la prima rete sfruttando un passaggio filtrante di Bucaletti. Poco dopo nuovo brivido per la squadra di Punzi. Scardala atterra Bucaletti in area. Calcio di rigore. Redi però sbaglia la mira calciando la palla fuori. A quel punto è salita in cattedra la formazione ospite che ha pareggiato con Sciamanna bravo a sfruttare una discesa di Sirbu. Lo stesso giocatore nella ripresa dopo appena 8 minuti ha firmato il vantaggio mettendo in rete un assist di Pagliaroli. La squadra di casa si è disunita e ne ha approfittato la Flaminia, per firmare la terza rete con Ferrara. Nel recupero la rete della Sinalunghese, ma oramai i giochi erano fatti.Sinalunghese: Marini, Meoni, Tenti, Fanetti, Romanini (35' st Trombesi), Menchetti, Redi, Cerofolini, Doka B (31' st Vanni), Minocci, Bucaletti (24' st Doka P). All. SimoneFlaminia: Grussu, Battistelli, Modesti, Gasperini, Scaradala, Guadalupi (35' st Fe), Pagliaroli (9' st Ferrara), Lazzarini, Sciamanna (40' st Ortenzi), Traditi, Sirbu. All. Punzi. Arbitro: Di Cicco di LancianoReti: 8' pt Daka, 35' pt Sciamanna, 8' st Sirbu, 34' st Ferrara, 47' st. Fanetti.Ammoniti: Traditi, Guadalupi, Gasperini, Menchetti.