1 Aprile 2021

di Paolo Baldi

La Flaminia punta alla seconda vittoria di fila oggi (ore 15) a Grassina. Dopo il successo in casa contro lo Scandicci, i rossoblù hanno tutta l'intenzione di replicare anche in trasferta contro una squadra toscana. Ogni partita fa storia a sé, quella che viene è sempre più importante di quella precedente ha detto il tecnico Roberto Rambaudi-: andiamo a Grassina per cercare di fare la nostra partita e di tornare a casa con un risultato positivo. Quattro gli assenti, tre squalificati (i centrocampisti Lazzarini e Ortenzi e il portiere Grussu) e un infortunato (Fapperdue) oltre a Coverelli non al top della condizione costringeranno il tecnico della formazione civitonica a rivedere l'undici iniziale. Quasi sicuramente tra i pali ci sarà l'esordio di Opara, mentre ieri mattina nel corso della rifinitura sono state provate alcune soluzioni tattiche per scegliere i sostituti degli assenti. Sto pensando a delle variazioni -ha detto Rambaudi anche perché occorre tenere conto dei giovani e dei ruoli da ricoprire. Confermato il modulo tattico del 3-5-2 con Cruz e Sciamanna di punta e Sirbu, Traditi e Guadalupi e Covarelli (forse) a sostegno. La squadra di casa invece (modulo 4-3-3) non dovrebbe avere problemi nello schierare la stessa formazione che ha pareggiato domenica contro la Sinalunghese. Gara sulla pagina facebook del Grassina a partire dalle 14.45.

GRASSINA: Cecchi, Sottili, Matteo, Villagatti, Gianneschi, Torrini, Nuti, Zagaglioni, Diarrassouba, Marzierli, Calosi, A disp.: Mataloni, Marini, Cavaciocchi, Favilli, Del Lungo, Baccini, Candia, Bellini, Alfarano. All.: Innocenti.

FLAMINIA: Opara Gasperini, Fe ,Guadalupi, Modesti, Massaccesi, Sirbu, Traditi, Cruz, Covarelli ( Battistelli) , Sciamanna. A disp: Nocco, Ingretolli, Massaccesi, Battistelli ( Covarelli), Staffa, Pagliaroli, Mignone, Scardala. All. Rambaudi

Arbitro: Andrea Bortolussi di Nichelino

