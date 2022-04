Cristian Totti, dopo il gol ecco quotato l'esordio in Serie A entro il 2023

Francesco Totti. Basta il nome per scaldare il cuore dei tifosi giallorossi che con il Capitano hanno vissuto ogni tipo di emozione. A breve, però, potrebbe esserci un altro Totti a solcare il prato dell’Olimpico: si tratta di Cristian, primogenito dell’ex bandiera giallorossa che si è messo in evidenza nel 6-0 rifilato alla Salernitana dalla Roma Under 17 con un sinistro al volo a mezza altezza.

La quota per l'esordio in serie A

Un gesto "alla Totti" che ha attirato anche l’attenzione dei betting analyst di Goldbet, convinti che il ragazzo possa avere un brillante futuro nel mondo del calcio ripercorrendo le orme del padre, tanto che un suo esordio in Serie A entro il 2023 vale 25 volte la posta. Cristian Totti potrebbe quindi ripercorrere la storia di suo padre, cresciuto nel settore giovanile giallorosso - proprio come lui - e diventato una bandiera del club giallorosso con la maglia numero10 sulle spalle. Per ora solo un sogno, ma che presto potrebbe diventare realtà.