Fiamme nelle campagne di Tarquinia, distrutti ettari di sterpaglie

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel pomeriggio di ieri a Tarquinia, sulla strada provinciale Lupo Cerrino nei pressi dell’autostrada Tirrenica.



Il fuoco, alimentato dal vento, ha distrutto ettari di sterpaglie e alcune piante di olivo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dell’Aeopc e i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia, che hanno evitato il propagarsi delle fiamme in alcune abitazioni circostanti. Della situazione è stato tenuto al corrente il sindaco Alessandro Giulivi e il comandante della Polizia locale Massimo De Angelis. Per gli accertamenti e la messa in sicurezza del traffico sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e gli addetti Avr dell'autostrada Tirrenica. © RIPRODUZIONE RISERVATA