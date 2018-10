Fermato dai carabinieri l'uomo sospettato di aver violentato una 49enne a Montalto

Violenza sessuale a Montalto di Castro: fermata una persona. Un uomo, probabilmente uno straniere, è stato fermato questa mattina nella cittadina dai carabinieri della compagnia di Tuscania, che da domenica pomeriggio sono sulle tracce dell’aggressore della quarantanovenne ucraina. La donna finita in ospedale dopo essere stata rapinata e abusata nei pressi della marina di Montalto.

La donna si stava recando al lavoro quando è stata avvicinata da un uomo che le ha portato via il telefono cellulare ed il portafogli dopo averla violentata. E' stata soccorsa dal 118 e trasferita al Belcolle di Viterbo.

Accertamenti sono tuttora in corso. Per il momento, si tratta solo di un sospettato e gli inquirenti sono al lavoro per capire se sia o meno lui l’aggressore. L’uomo è finito in manette per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA