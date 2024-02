Venerdì 23 Febbraio 2024, 05:20

Il Viterbo si avvicina a grandi passi alla partitissima di dopodomani in programma allo stadio Tullio Stefanucci di Vignanello contro il Montespaccato. Con diversi giocatori in dubbio, un'alternativa importante può essere rappresentata dal giovane Cristian Spolverini, tornato da poco in gruppo dopo un infortunio. Prima di tutto, contro il Montespaccato, ci sarà da riscattare il mezzo passo falso di domenica scorsa contro l'Audace.

"Come prevedevamo - spiega Spolverini - sapevamo che non avremmo affrontato una partita facile, specialmente a questo punto cruciale della stagione, quando ogni squadra cerca disperatamente di ottenere punti importanti. Ogni partita rappresenta una vera e propria battaglia sul campo. È inevitabile provare un certo rammarico per il risultato ottenuto. Siamo scesi in campo con l'obiettivo di portare a casa i tre punti, ma forse abbiamo mancato di “cattiveria”. Questa esperienza ci servirà da lezione preziosa per il prosieguo del campionato. Dovremo lavorare duramente sugli aspetti che non hanno funzionato e concentrarci sulle nostre forze, imparando dagli errori commessi". Proprio dopodomani arriva quindi una partita che è un'opportunità per riprendere subito entusiasmo e credere ancora nel secondo posto.

"Ovviamente sarà un'occasione - spiega ancora Spolverini - e ci crediamo tutti. Siamo determinati a rimetterci in carreggiata ed a continuare a lottare con più determinazione nelle prossime sfide che ci attendono. Andiamo agli allenamenti sempre con il sorriso perché ci crediamo, l’umore non si è abbassato, siamo convinti di essere una squadra che merita e ambiamo ad un livello di classifica il più alto possibile. Siamo sicuri che daremo tutto, il secondo posto non è ancora impossibile, finché la matematica non ci smentisce: ci crediamo tutti, dal primo all’ultimo". In vista di questa partita pesa ancora la sconfitta per 7-2 dell'andata? "Non ci interessa il passato riprende il giocatore - entriamo domenica per domenica pensando ad una sola cosa: i tre punti. Non conta l’avversario, non conta ciò che è stato. Conta solo dare l’anima e uscire senza alcun rimpianto". Domenica prossima sarà importante il sostegno dei tifosi, con i supporters gialloblu che hanno già assicurato la propria presenza sugli spalti.

"Sono il dodicesimo uomo - conclude Spolverini - sono importantissimi. Io ho avuto la fortuna e l’onore di conoscerli bene nelle mie precedenti esperienze calcistiche a Viterbo e, da viterbese, mi sento uno di loro. Andavo in Curva già da piccolo, sono tifosi davvero speciali. Noi della FC Viterbo abbiamo creato un legame importante con loro, speriamo di averli accanto fino alla fine del campionato. Proveremo in tutti i modi a ripagare la loro presenza e a non deluderli".