In fiamme appartamento a Fabrica di Roma: il fuoco divampa dalla cucina

Fiamme in una abitazione a Fabrica di Roma (Viterbo), nella località di Faleri.



Ieri sera, intorno alle 22.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giolitti, nella località di Pian del Trullo, per domare un incendio scoppiato al primo piano di una palazzina in campagna. Danneggiati dalle fiamme la zona cucina e camera da letto.



All'arrivo dei pompieri di Civita Castellana, intervenuti con diversi mezzi, i due inquilini dell'appartamento si erano già messi in salvo. Resta da capire la dinamica dell'incendio, indagini sono in corso. Ultimo aggiornamento: 10:11