Notte di fuoco a Fabrica di Roma, due auto distrutte

Attimi di paura per gli abitanti di via Porta Vecchia del centro storico di Fabrica di Roma a causa di due auto parcheggiate a poca distanza l'una dall'altra che hanno preso fuoco la notte scorsa.

I mezzi coinvolti sono stati completamente distrutti dalle fiamme.

Le lingue di fuoco hanno interessato anche la porta dell'associazione cacciatori che è stata danneggiata.

Sul posto appena è scattato l'allarme sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana che hanno circoscritto e domato l'incendio in poco tempo.

Sulle cause stanno indagando i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo per capire la dinamica. Non è da escludere un corto circuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA