Fabrica di Roma, capannone agricolo distrutto da un incendio

Fiamme in un'azienda agricola di Fabrica di Roma (Viterbo). I vigili del fuoco hanno domato un incendio divampato questa mattina in una azienda agricolla in località Barco, sulla strada che porta a Carbognano.



E' andato distrutto un capannone da lavoro, all'interno del quale erano parcheggiati dei mezzi agricoli che sono stati danneggiati insieme a materiale per attività boschive e concimi. Messi in sicurezza dai pompieri anche gli animali, che si trovavano in un box a poca distanza.



Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, anche se l'ipotesi più probabile è quella di un corto circuito. Ultimo aggiornamento: 12:52