Umbertide, rogo in un capannone: sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. Danni a un tetto in eternit

Incendio questa mattina in un capannone di Umbertide. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e due autobotti inviate dal comando provinciale di Perugia. Nella zona dell'incendio anche un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Dalle prime informazini raccolte sul posto sarebbero interessati al rogo, un'officina, una lavanderia e alcuni appartamenti. Ancora non sono state individuate con certezza le cause dell'incendio, ma si ipotizza un cortocircuito. Non ci sarebbero persone coinvolte. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. I vigili del fuoco informano che le fiamm, che hanno interessato l'appartamento al piano superiore del capannone hanno danneggiato anche un tetto in eternit (cemento amianto). Per questo motivo sul posto è in arrivo in carro Nbcr (Nuclerare-bilogico-chimicoe radiologico). Allertata anche l'Agenzia regionale per la protezione ambientale.