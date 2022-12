Fabrica di Roma, festa dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, tra musica e solidarietà. Ospite Mogol

Fabrica di Roma ha ospitato la convention annuale dell'Anac (Associazione Nazionale Arma di Cavalleria). All'appuntamento hanno partecipato oltre 150 persone.

A firmare l'iniziativa la sezione di Fabrica di Roma presieduta da Walter Celeste. Sono stati raccolti fondi per donare una poltrona per disabili all'Ospedale Andosilla di Civita Castellana. Ospite il compositore Giulio Rapetti Mogol a cui è stata consegnata una targa ricordo in cui viene nominato socio benemerito.

Durante l'incontro il pittore di arte moderna Asli, ha donato una sua opera sempre a Mogol. C'è stata anche l'esibione di una band che, ha intrattenuto il paroliere omaggiandolo dei suoi brani scritti insieme a Battisti.

La Band era formata da Luigi Graziani, Francesco Mariani, Gianluca Lorenzetti, Fabrizio Santori, Stefano Mozzi, e Lorenzo Postiglione.

Tra gli ospiti il generale Jean Marie Romain Moyersoen, figlio del colonello Albert, che collaborò nel 1970 all'epico viaggio a cavallo da Milano a Roma di Mogol e Battisti.

Presente anche il sindaco di Fabrica Claudio Ricci.