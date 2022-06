Lunedì 20 Giugno 2022, 10:03

Appuntamento con la storia. Mercoledì prossimo saranno resi noti i risultati della campagna di scavo condotta nell'antica città di Falerii Novi (oggi territorio del comune di Fabrica di Roma) dal team internazionale che coinvolge la British School at Rome, l'Università di Toronto, l'Università di Harvard, l'Università degli Studi di Firenze e l'Università di Ghent.

L'appuntamento è per le 17, nell'Abbazia di Santa Maria in Faleri. Gli scavi sono stati condotti su concessione rilasciata dal ministero della Cultura, sotto l'egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e dell'Etruria Meridionale e grazie alla disponibilità fornita da Gianluca Mancini.

I saggi sono iniziati ai primi di giugno dopo una serie di studi preliminari condotti negli anni scorsi. Si tratta dei primi scavi di rilievo in grado di raccontare le origini della capitale dell'agro falisco e alzare il sipario su quello che è stato uno dei primi insediamenti dell'attuale Civita Castellana. Dopo i saluti rivolti dal sindaco del Comune di Fabrica di Roma, Claudio Ricci e dal responsabile della Soprintendenza, Daniele Maras, la giornata si svilupperà nell'illustrazione di quanto emerso nella campagna di scavo con gli interventi dei diretti protagonisti della campagna di scavi: Stephe Kay (British School at Rome), Seth Bernard (Università di Toronto), Meg Andrews e Adeline Hofflinck (Università di Harvard e Ghent), Beatrice Fochetti e Emlyn Dood (British School at Rome). «L'invito dice il sindaco di Fabrica, Claudio Ricci è rivolto a tutti. E' un appuntamento a cui non si può mancare per immergersi nel fascino della nostra storia che sta tornando alla luce con questi interventi mirati»