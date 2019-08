Estate 2019, sul litorale viterbese una stagione in crescendo

«L'estate sta finendo, e un anno se ne va». Con il celeberrimo singolo dell'85 del duo italiano Righeira, possiamo dire che anche questa stagione estiva è quasi giunta al termine.



Oggi è il giorno del grande rientro dalle ferie e, chi se lo è potuto permettere, ha trascorso una settimana o più al mare con amici e familiari. Gli operatori del settore balneare tracciano un bilancio dopo un maggio capriccioso e un inizio giugno a singhiozzo.

A Montalto di Castro e Tarquinia la stagione estiva è scoppiata a metà luglio, con l'inizio dei grandi eventi che hanno portato un grande movimento giovanile sul litorale, ma anche un incremento del business turistico-ricettivo. Il fine settimana è stato comunque il periodo più redditizio per gli operatori del settore, con un trend incoraggiante rispetto lo scorso anno.«Un bilancio sicuramente positivo spiega Pietro Biandolino dell'hotel Key Club con un aumento del 10% nei mesi di giugno, luglio a agosto, ma con un calo dovuto dal maltempo nel mese di maggio per quanto riguarda la ricettività alberghiera e balneare. Il Vulci Festival ha poi sicuramente creato un indotto sul territorio, offrendo una possibilità in più a noi operatori del settore».Tra le presenze, i villeggianti sulla costa viterbese provengono soprattutto dal Centro Italia, dalle province di Roma, Viterbo e Terni; tra le altre regioni a prendere il sole sulla riviera viterbese anche piemontesi e lombardi.«Un maggio inesistente spiega Maurizio Eleuteri del Camping Pionier Etrusco -, giugno in negativo e un inizio luglio debole che poi è andato crescendo. Agosto è stato invece il mese più importante con un incremento sulloscorso anno. Rispetto al trend nazionale siamo comunque soddisfatti aggiungono dal camping visto che si registra un calo del 20% nell'arco di tutta la stagione. Restano comunque le famiglie a creare un indotto sul nostro territorio».Per quanto riguarda il settore immobiliare, sugli affitti si evidenzia un calo a giugno, mentre luglio e agosto non hanno subito importanti variazioni.