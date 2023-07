Venerdì 14 Luglio 2023, 05:20

Controlli e ancora controlli. Il weekend in arrivo sarà ancora presidiato dalle forze dell’ordine. Soprattutto sul litorale viterbese, dove si concentreranno gli sforzi di polizia, carabinieri e fiamme gialle che hanno previsto servizi di controlli rafforzati. Si parte già da stasera quando sulle vie di accesso al mare e sul litorale saranno presenti i primi posti di blocco.

Servizi che si sono resi necessari dopo diversi episodi di “mala movida”, così definita dalla Procura di Civitavecchia che sta coordinando le indagini su diversi fatti accaduti proprio a Montalto di Castro. E’ qui infatti che si concentrano la maggior parte dei giovani in cerca di divertimento estivo e spesso di guai. Per questa ragione pattuglie saranno presenti anche sul lungomare Harmine dove stazionano la maggior parte dei ragazzi e nei pressi delle discoteche estive della zona. I presidi saranno organizzati dai carabinieri delle stazioni di Montalto di Castro e Pescia Romana e dalla Questura di Viterbo.

I controlli si svolgeranno anche lungo le vie di comunicazione che conducono al litorale viterbese, in particolare sulla Castrense, sulla Tuscanese e sulla provinciale Dogana, al fine di monitorare e controllare il considerevole afflusso di viterbesi e non che trascorreranno il fine settimana al mare. L’obiettivo è quello di evitare che si ripetano episodi violenti. Nelle ultime settimane infatti più di una volta il litorale è balzato alla cronaca, prima con una sparatoria tra spacciatori tunisini all’interno della pineta della Marina di Montalto e poi un accoltellamento davanti a una discoteca della zona. Entrambe le vittime se la sono cavata dopo aver ricevuto cure in ospedale. L’attenzione sulla movida del litorale però non sarà limitata solo a questo weekend.

Il piano per la sicurezza prevede servizi di controllo rafforzati per tutti i fine settimana dei mesi di luglio e agosto. E non solo in quella porzione di territorio. Come dimostrano i numeri dei servizi messi in campo su tutto il viterbese nello scorso weekend, nessun comune sarà lasciato sguarnito, specie durante eventi o sagre. Solamente l’Arma dei carabinieri nel secondo fine settimana di luglio ha messo in campo più di 100 pattuglie, oltre 500 veicoli controllati in tutta la provincia. Numeri a cui si aggiungono i servizi messi in campo dalla Questura di Viterbo che ha vigilato sul capoluogo e su gran parte delle strade della Tuscia. Sia carabinieri che polizia hanno schierato i reparti speciali che hanno dato contributi importanti nella lotta alla criminalità e allo spaccio.