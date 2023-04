Donna precipita dal secondo piano e muore, indaga la polizia

Una donna sudamericana di 45 anni è precipitata questa mattina da una finestra al secondo piano della casa in cui abita, nel centro storico di Viterbo. Trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Belcolle, è morta poco dopo.

E' successo poco prima delle 11, tra via del Pavone e via del Repuzzolo. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando sull'accaduto, raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere presenti in zona. Le ipotesi al momento sono due: un incidente mentre stava cercando di rientrare in casa da un terrazzino, oppure un suicidio.