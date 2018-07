Roma, domestica ruba la carta di credito a un anziano e fa shopping online: denunciata

Collaboratrice domestica ruba la carta di credito all'anziano di cui si occupa e fa shopping su internet. Scoperta viene denunciata dai Carabinieri per indebito utilizzo di carta di credito. E' accaduto ad Arlena di Castro. Una giovane di 24 anni, approfittando del suo lavoro presso l'abitazione di un anziano di 70, anni è riuscita ad impossessarsi furtivamente sia dei codici che delle coordinate della carta e una volta in possesso ha comprato diversi oggetti e vestiti online per un valore di 1000 euro. Quando l'anziano ha capito che qualcosa non quadrava nell'estratto conto, sono partite la denuncia e le indagini che hanno portato a scoprire l’indebito utilizzo da parte della giovane donna. Immediata la denuncia.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:37



