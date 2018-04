Cuore di nonna Pasqualina da Viterbo difende il Tarzan del Grande Fratello

di Federica Lupino

«Alberto? Deve solo stare tranquillo perché, comunque vada, lui è e resterà il nipote della grande Pasqualina». Attorno al suo banco, c'è un capannello festante di persone. Lei, splendida 90enne qui a Viterbo è un'istituzione. Anzi, no: «Io sono la diva del mercato», dice di sé. E come darle torto: da 75 anni nel capoluogo della Tuscia la conoscono tutti (anche come volontaria dell'Unitalsi). E adesso che ha il nipote in tv è ancora più protagonista....