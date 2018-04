Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo da Gucci al Grande Fratello: «Vi svelo chi è mio figlio»

di Federica Lupino

La Pasqualina, sua nonna, a 90 anni continua a fare il mercato a piazza San Faustino. Il suo banco di frutta e verdura, dietro cui d'inverno si presenta protetta da una pelliccia, è una vera istituzione. Lei è la prima fan di Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, che questa sera entrerà nella Casa del Grande Fratello. Ma a contendere all'arzilla nonnina lo scettro di prima supporter del bel 34enne c'è la madre, Daniela Dettagli, storica commerciante d'abbigliamento, e soprattutto colonna portante nella vita del giovane."Mamma, è andato bene ma ora inizia l'isolamento. Sarà dura, ce la farò". Sabato pomeriggio, 19,30 circa: sullo smartphone compare un messaggio vocale di Berta, come lei chiama il figlio. Un'ora e mezza prima un'auto della redazione è venuta a prendere Alberto per portarlo in un albergo di Roma dove ha atteso l'ingresso nella casa. Da allora, niente più cellulare né contatti di alcun tipo col mondo esterno. "Mi ha contattata una signorina della produzione. Mi ha rassicurata e mi ha detto che per qualunque cosa sarà lei il mio tramite con il mio ragazzo", racconta.Il loro è un rapporto spaciale. Mezzetti ha perso il padre, medico, quando aveva 11 anni. "Da allora e fino all'età di 20 anni lui ha dormito con me", dice per dare la misura del loro legame. Dopo aver frequentato il liceo Ruffini a Viterbo, la sua vita cambia improvvisamente mentre è in aeroporto a Palma di Mallorca, di ritorno da una vacanza: "Mi ha chiamata e mi ha detto che lo avevano fermato: una cacciatrice di nuovi volti gli aveva proposto di andare a Londra a fare il modello. E così è partito per un anno". Allora aveva 22 anni e in poche settimane si è trovato a calcare le passerelle di Vogue. Poi, è tornato a Viterbo, dove ha continuato la carriera di modello, alternandola ad attività imprenditoriali come l'apertura di due negozi di abbigliamento in centro. Lo scorso anno, lo hanno anche contattato dalla redazione di Uomini e donne, pronti ad ingaggiarlo come tronista. Ma lui ha rifiutato: "Non è il genere di programma che gli interessa", spiega la madre.Nelle ultime settimane, è arrivata l'occasione giusta per spiccare il volo. Prima la Tim che lo ingaggia per la campagna pubblicitaria che uscirà nelle prossime settimane. Poi Gucci che lo chiama per sfilare e quindi gli offre un contratto da testimonial. Quindi, il 26 marzo un messaggio su Instagram: "Siamo della redazione del Grande Fratello, chiamaci". Hanno visto le sue foto e lo vogliono tra i concorrenti. Lui risponde, prende contatti senza dire nulla alla madre né al suo collaboratore, Sithum, al quale ha lasciato la gestione di AleaBet, il centro scommesse di cui è titolare e dove passa tutte le mattine prima di allenarsi col cross fit in giardino. "Vincerà, lo so. Perché è bello fuori ma soprattutto dentro. La sua umiltà ed educazione conquisteranno tutti", prevede la madre. Lei sul figlio è la prima pronta a scommettere.